Addio Zingaretti, Conte e Grillo sugli scudi: può saltare l’alleanza PD-M5S? (Di venerdì 5 marzo 2021) La collaborazione fra Pd e M5S sembra essere in bilico dopo le dimissioni dalla segreteria piddina di Zingaretti. L’ex premier Giuseppe Conte (GettyImages)Il nuovo scenario politico nel centrosinistra sembra poter cambiare. Dopo che l’ormai ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha confermato le dimissioni per la sua carica, risulta a rischio l’accordo con il M5S. Sembra che l’ex premier, Giuseppe Conte, e il garante pentastellato, Beppe Grillo, abbiano già sentito l’ex segretario piddino e lui li ha rassicurati sul fatto che l’alleanza non sarebbe a rischio. In effetti, la mossa del presidente della Regione Lazio potrebbe anche essere un bluff. Si pensa che sia una tattica per poter essere riconfermato alla carica appena lasciata, ... Leggi su kronic (Di venerdì 5 marzo 2021) La collaborazione fra Pd esembra essere in bilico dopo le dimissioni dalla segreteria piddina di. L’ex premier Giuseppe(GettyImages)Il nuovo scenario politico nel centrosinistra sembra poter cambiare. Dopo che l’ormai ex segretario del Pd, Nicola, ha confermato le dimissioni per la sua carica, risulta a rischio l’accordo con il. Sembra che l’ex premier, Giuseppe, e il garante pentastellato, Beppe, abbiano già sentito l’ex segretario piddino e lui li ha rassicurati sul fatto chenon sarebbe a rischio. In effetti, la mossa del presidente della Regione Lazio potrebbe anche essere un bluff. Si pensa che sia una tattica per poter essere riconfermato alla carica appena lasciata, ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Zingaretti Pd, Zingaretti si dimette. Dice addio il decimo segretario in 14 anni Il Sole 24 ORE Pd, la 'maledizione' del segretario: tutti dimissionari da Veltroni a Zingaretti ?Il primo è stato Walter Veltroni, nel 2009: dimissioni dopo la sconfitta alle regionali in Sardegna con atto di accusa durissimo nei confronti delle correnti. Da allora si è capito che quello di segr ...

Dimissioni di Zingaretti, parla Bonaccini: "Caro Nicola sbagli, no a un Pd che parla solo di se stesso" BOLOGNA - "Ogni scelta va rispettata, ma credo che dimettersi sia una scelta sbagliata". Stefano Bonaccini interviene così in un post su Facebook dopo una giornata in cui tanti gli hanno chiesto conto ...

