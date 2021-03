Achille Lauro, quanto guadagna al Festival di Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) I suoi quadri al Festival di Sanremo 2021 stanno stupendo il grande pubblico televisivo. Ma a quanto ammonta il cachet di Achille Lauro? Ecco alcune cifre. Achille Lauro al Festival di Sanremo 2021 Lui è uno dei grandi protagonisti di questo Festival di Sanremo 2021. Negli anni scorsi, ha incantato il grande pubblico con esibizioni e performance quasi indimenticabili. Achille Lauro, ospite fisso della kermesse diretta da Amadeus e Fiorello, ha mantenuto la promessa fatta durante la presentazione del Festival. Disse: “Amadeus mi ha graziato permettendomi di essere presente ogni sera con un quadro. Sto preparando qualcosa di mai visto ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 marzo 2021) I suoi quadri aldi2021 stanno stupendo il grande pubblico televisivo. Ma aammonta il cachet di? Ecco alcune cifre.aldi2021 Lui è uno dei grandi protagonisti di questodi2021. Negli anni scorsi, ha incantato il grande pubblico con esibizioni e performance quasi indimenticabili., ospite fisso della kermesse diretta da Amadeus e Fiorello, ha mantenuto la promessa fatta durante la presentazione del. Disse: “Amadeus mi ha graziato permettendomi di essere presente ogni sera con un quadro. Sto preparando qualcosa di mai visto ...

tvsorrisi : Achille Lauro duetta con Emma (e con la presenza di Monica Guerritore). Uno spettacolo... d'oro. #Sanremo2021 - trash_italiano : Achille Lauro nel backstage dopo la sua esibizione. #Sanremo2021 - RDS_official : La performance di Achille Lauro insieme a Emma Marrone e Monica Guerritore è stata una delle cose più belle di ques… - Mirko62258448 : RT @axxocean: La potenza di Achille Lauro e Annalisa insieme, per non dimenticare #Sanremo2021 - tommishines : RT @axxocean: La potenza di Achille Lauro e Annalisa insieme, per non dimenticare #Sanremo2021 -