Achille Lauro con il terzo quadro porta sul palco Emma e Monica Guerritore

(Di venerdì 5 marzo 2021)ieri sera si è esibito sulle note di “Penelope” come un dio Greco, coinvolgendo nella performanceMarrone Nella serata di giovedì 4 marzoin scena all’Ariston il pop, che il cantante definisce come “il genere più incompreso della Storia”. La sua performance è stata introdotta da, che è Penelope: “sono una donna senza voce, nessuno mi ascolta”. Leggi anche–>– ospite speciale – “benedice” daldell’Ariston E’ ildial Festival di Sanremo 2021, che stavolta ha realizzato insieme ...

trash_italiano : Achille Lauro nel backstage dopo la sua esibizione. #Sanremo2021 - IlContiAndrea : #OriettaBerti vocalmente uccide tutti e gli altri 25 Big e je dà na pista ad Achille Lauro con le capesante sui sen… - tvsorrisi : Achille Lauro duetta con Emma (e con la presenza di Monica Guerritore). Uno spettacolo... d'oro. #Sanremo2021 - killerxqueenx : RT @amaricord: 'Il pregiudizio è una prigione, il giudizio una condanna.' Achille Lauro #Sanremo2021 - treegan_spobyy : RT @yleniaindenial: -Che fai nella vita? -Sono una figlia di Loredana, una schiava di Elodie, una nipote di Orietta Berti e una peccatrice… -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

Non mancheranno poi Fiorello, Zlatan Ibrahimovic eQualcuno adesso, convinto della necessità del glamour, adesso obietterà: e, con le sue lacrime di sangue griffate 'Gucci' non contano, allora? Forse, restando in tema, di questo ...C'è un po' di Sardegna nel Festival di Sanremo 2021. È la Sardegna di NTS Audio, giovane impresa che realizza cuffie monitor in-ear, ovvero le cuffie personalizzate che gli artisti indossera ...E a fine esibizione la coppia si bacia sul palco - SANREMO, 04 MAR - 'Godere è un obbligo, Dio benedica chi gode', dice Achille Lauro che stasera - lunga treccia rossa, il fiore di seta rosa appuntato ...