Achille Lauro con Boss Doms e Fiorello per la quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) Torna nella penultima serata del 71° Festival di Sanremo uno dei più magici protagonisti di questa edizione. Achille Lauro ci ha ammaliato e commosso nei giorni scorsi con i suoi quadri. E questa sera è tornato sul palco insieme a Boss Doms e Fiorello per regalarci un momento di energica intensità che prelude al gran finale. Il quarto quadro di Achille Lauro Vestito anche oggi dallo stylist Nicolò Cerioni, Achille Lauro arriva in Gucci alle 22:55 sul palco della quarta serata del Festival. Accanto a lui, nella prima delle due esibizioni, Boss Doms. Vestito di candide piume e con la bandiera italiana in mano, Lauro scende le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Torna nella penultimadel 71° Festival di Sanremo uno dei più magici protagonisti di questa edizione.ci ha ammaliato e commosso nei giorni scorsi con i suoi quadri. E questa sera è tornato sul palco insieme aper regalarci un momento di energica intensità che prelude al gran finale. Il quarto quadro diVestito anche oggi dallo stylist Nicolò Cerioni,arriva in Gucci alle 22:55 sul palco delladel Festival. Accanto a lui, nella prima delle due esibizioni,. Vestito di candide piume e con la bandiera italiana in mano,scende le ...

_the_jackal : Achille Lauro che si sposa con Achille Lauro. Tipico di Achille Lauro #Sanremo2021 - tvsorrisi : Achille Lauro duetta con Emma (e con la presenza di Monica Guerritore). Uno spettacolo... d'oro. #Sanremo2021 - RDS_official : La performance di Achille Lauro insieme a Emma Marrone e Monica Guerritore è stata una delle cose più belle di ques… - fabfrnkie : RT @lastgiuli: il modo in cui Achille Lauro vince ogni sera anche senza partecipare alla gara #Sanremo2021 - laurenisaqueen_ : RT @yleniaindenial: Achille Lauro, in eurovisione e in prima serata, bacia Boss Doms. Subito dopo Madame si presenta con i capezzoli disegn… -