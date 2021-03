Achille Lauro bacia Boss Doms sull’Ariston: il bacio in abiti da sposa durante il quarto quadro del Festival (Di sabato 6 marzo 2021) Arrivano i baci sul palco dell’Ariston, baci che per certi versi ci potevamo anche aspettare parlando di Achille Lauro che questa sera, per il suo quarto quadro, ha deciso di avere al proprio fianco Boss Doms, nome d’arte di Edoardo Manozzi. E proprio tra i due è scatto un selvaggio bacio destinato a entrare nella storia del Festival di Sanremo. Achille Lauro: il bacio in abito da sposa con Boss Doms sul palco dell’Ariston Un quadro punk rock quello di questa sera di Achille Lauro che sul palco dell’Ariston sta scatenando la migliore versione di se stesso anche vestito in abito da ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021) Arrivano i baci sul palco dell’Ariston, baci che per certi versi ci potevamo anche aspettare parlando diche questa sera, per il suo, ha deciso di avere al proprio fianco, nome d’arte di Edoardo Manozzi. E proprio tra i due è scatto un selvaggiodestinato a entrare nella storia deldi Sanremo.: ilin abito daconsul palco dell’Ariston Unpunk rock quello di questa sera diche sul palco dell’Ariston sta scatenando la migliore versione di se stesso anche vestito in abito da ...

_the_jackal : Achille Lauro che si sposa con Achille Lauro. Tipico di Achille Lauro #Sanremo2021 - tvsorrisi : Achille Lauro duetta con Emma (e con la presenza di Monica Guerritore). Uno spettacolo... d'oro. #Sanremo2021 - RDS_official : La performance di Achille Lauro insieme a Emma Marrone e Monica Guerritore è stata una delle cose più belle di ques… - Savemeaa1 : RT @yleniaindenial: Achille Lauro, in eurovisione e in prima serata, bacia Boss Doms. Subito dopo Madame si presenta con i capezzoli disegn… - aleebarbagalloo : RT @yleniaindenial: Per Achille Lauro e Boss Doms provo le stesse cose che i miei nonni provavano per Albano e Romina #Sanremo2021 -