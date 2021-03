ABT con Rockenfeller e van der Linde nel DTM (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancora un’altra squadra ha ufficializzato i propri piloti per il campionato 2021 del DTM. Il team ABT Sportsline ha infatti diffuso un comunicato in cui annuncia l’ingaggio di Mike Rockenfeller e Kelvin van der Linde per la prima stagione che vedrà il campionato turismo tedesco correre con il regolamento GT3. Un ritorno per Rockenfeller L’esperto pilota Mike Rockenfeller, campione DTM nel 2013, resterà dunque ancora nella serie. Dopo un’esperienza di quasi 10 anni con il team Phoenix, il pilota tedesco torna nella squadra con cui ha gareggiato nel 2011. “ABT è una presenza fissa nel DTM, qualcosa di speciale. Hanno sempre dimostrato di poter competere per il titolo e di avere una motivazione unica”, ha dichiarato Rockenfeller. “Penso che sia davvero bello che ora torneremo gareggiare di nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancora un’altra squadra ha ufficializzato i propri piloti per il campionato 2021 del DTM. Il team ABT Sportsline ha infatti diffuso un comunicato in cui annuncia l’ingaggio di Mikee Kelvin van derper la prima stagione che vedrà il campionato turismo tedesco correre con il regolamento GT3. Un ritorno perL’esperto pilota Mike, campione DTM nel 2013, resterà dunque ancora nella serie. Dopo un’esperienza di quasi 10 anni con il team Phoenix, il pilota tedesco torna nella squadra con cui ha gareggiato nel 2011. “ABT è una presenza fissa nel DTM, qualcosa di speciale. Hanno sempre dimostrato di poter competere per il titolo e di avere una motivazione unica”, ha dichiarato. “Penso che sia davvero bello che ora torneremo gareggiare di nuovo ...

