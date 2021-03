A sorpresa Michele Morrone lascia Toy Boy 2 “per motivi personali”, Álex González subentra nel cast (Di venerdì 5 marzo 2021) Michele Morrone lascia Toy Boy 2 poco prima di iniziare le riprese: a sorpresa il modello e attore italiano, che avrebbe dovuto essere uno degli interpreti della seconda stagione della serie Netflix, ha dato forfait. Le ragioni non sono note: Michele Morrone lascia Toy Boy 2 “per motivi personali“, fa sapere la produzione della serie. Un addio che ha costretto gli sceneggiatori a modificare la trama dei nuovi episodi: il suo personaggio è stato prontamente sostituito con un altro, interpretato dalla new entry Álex González. Il rimpasto del cast è stato velocissimo: se Michele Morrone lascia Toy Boy 2 per ragioni ignote, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)Toy Boy 2 poco prima di iniziare le riprese: ail modello e attore italiano, che avrebbe dovuto essere uno degli interpreti della seconda stagione della serie Netflix, ha dato forfait. Le ragioni non sono note:Toy Boy 2 “per“, fa sapere la produzione della serie. Un addio che ha costretto gli sceneggiatori a modificare la trama dei nuovi episodi: il suo personaggio è stato prontamente sostituito con un altro, interpretato dalla new entry. Il rimpasto delè stato velocissimo: seToy Boy 2 per ragioni ignote, ...

Michele_Arnese : 'Zingaretti si dimette: “Basta attacchi”. E il Pd adesso resta in balìa delle correnti. La mossa a sorpresa del seg… - michele_geraci : Non vedo la sorpresa dopo un anno di gestione amatoriale della più grande crisi economica e sanitaria della storia… - qn_lanazione : I voi ai big di #Sanrem2021 di Michele Manzotti Orietta Berti - Quando ti sei innamorato La lady di Cavriago ci ha… - Monipotterhead : Se accettavano Michele come concorrente di Sanremo avrebbe fatto un bel lavoro visto che ha fatto uscire delle canz… - michele_salv82 : #Sanremo2021 fasma piacevole sorpresa all'ultimo minuto. una delle più belle canzoni #Sanremo #fasma -