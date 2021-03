A farne richiesta è stata il segretario di Sinistra Italiana Fratoianni (Di venerdì 5 marzo 2021) Renzi - Arabia Saudita: interrogazione in Parlamento per chiarire i rapporti. Interrogazione in Parlamento sui rapporti tra Renzi e l’Arabia Saudita su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) Renzi - Arabia Saudita: interrogazione in Parlamento per chiarire i rapporti. Interrogazione in Parlamento sui rapporti tra Renzi e l’Arabia Saudita su Notizie.it.

latwittipe : @BecciMatteo @CarloCalenda @Azione_it È destinato alle donne ospitate in case rifugio e sono le strutture stesse a… - claudioocchipi2 : @fabryegio @FabioFranchi1 Non ha il passaporto vaccinale ??????????????????????deve farne richiesta al coglione speranza - MaryMichi68 : RT @Alexfacchinetti: ??AVEMUS IL VIRUS My dear Premier #Draghi ci spiega cortesemente come ottengono il Reddito di Cittadinanza i clandestin… - Romina32191498 : RT @eliqueen123: @Cohen60210686 C'è chi come Elisabetta è richiesta in tantissimi programmi ma rifiuta per farne solo due tre che la soddis… - robylum : RT @Alexfacchinetti: ??AVEMUS IL VIRUS My dear Premier #Draghi ci spiega cortesemente come ottengono il Reddito di Cittadinanza i clandestin… -