A casa alle 20 e Pasqua chiusa. Il nuovo piano Draghi contro il Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) Tanto per cambiare, cambiamo un’altra volta. Prepariamoci perchè c’è chi ha proposto perfino l’introduzione di un nuovo colore! Le novità che entreranno a far parte della nostra quotidianità a partire da domani (6 marzo) con il nuovo Dpcm che avrà scadenza il 6 aprile, potrebbero non bastare! Il governo tira avanti la gamba, ritenendo che quello che dovrà attivarsi sia già troppo obsoleto o da alcuni inadeguato a fronteggiare l’aggressività della terza ondata, e progetta un altro piano. Le restrizioni del nuovo Dpcm sono “probabilmente insufficienti”così il governo valuterà nelle settimane che verranno l’evoluzione della curva epidemiologica ed eventualmente imporrà nuove strette. Tra le proposte avanzate, se esploderanno i contagi, l’introduzione del colore giallo intenso (proposta avanzata da Brusaferro) ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 5 marzo 2021) Tanto per cambiare, cambiamo un’altra volta. Prepariamoci perchè c’è chi ha proposto perfino l’introduzione di uncolore! Le novità che entreranno a far parte della nostra quotidianità a partire da domani (6 marzo) con ilDpcm che avrà scadenza il 6 aprile, potrebbero non bastare! Il governo tira avanti la gamba, ritenendo che quello che dovrà attivarsi sia già troppo obsoleto o da alcuni inadeguato a fronteggiare l’aggressività della terza ondata, e progetta un altro. Le restrizioni delDpcm sono “probabilmente insufficienti”così il governo valuterà nelle settimane che verranno l’evoluzione della curva epidemiologica ed eventualmente imporrà nuove strette. Tra le proposte avanzate, se esploderanno i contagi, l’introduzione del colore giallo intenso (proposta avanzata da Brusaferro) ...

