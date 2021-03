A Bergamo debutta la prima scuola italiana di edilizia sostenibile

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 marzo 2021) Divulgare i concetti e le pratiche dell’, al fine di offrire un contributo responsabile e concreto alla tutela dell’ambiente, alla riduzione di emissioni dannose e al risparmio energetico, diffondendo conoscenza e cultura di tecniche e materiali innovativi. È con questo ambizioso mandato che VanonciniSpa, laazienda in Italia ad avere introdotto l’con struttura e rivestimento a secco come sistema di costruzionee antisismico, ha dato vita a una vera e propriadedicata a specialisti della progettazione, tecnici e artigiani posatori. Si tratta di un’Academy con docenti qualificati, tra i quali, il Direttore Tecnico della società, Ingegner Mirko Berizzi, e ospiti autorevoli come ...