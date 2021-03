8 marzo 5 Goliarda Sapienza | l' indigenza e la ferocia della società letteraria

(Di venerdì 5 marzo 2021) Viene molta malinconia nel leggere le accorate suppliche dia Sandro Pertini e a Pietro Nenni affinché le sue opere, le opere di una grande scrittrice, venissero prese in considerazioni dagli editori. Suppliche che sono contenute in un bel libro in uscitaNave di Teseo che raccoglie “Lettere e biglietti” dell’autrice dell’”ArteGioia” e che dicono molto sulladi unapoco generosa, vendicativa con chi se ne separa, insofferente fino all’ostracismo sottile con chi, comeappunto, “irriguardosa” come ha scritto Elena Stancanelli, non ne accettò le liturgie, il lessico, lo stile, lo spirito di clan.è morta in ...

... perché "la lontananza è veramente qualcosa di malsano, mutilante", come scrive a Daniela il 24del 1973. Le parole, quando non definiscono più nulla e sono vuote,non le vuole più e ...Scrive Roberta Gaggero il 122020 in Poesia al femminile : il Novecento italiano nei versi di ... E di cinque poetesse parliamo Antonia Pozzi, Maria Luisa Spaziani,Sapienza, Amelia ...