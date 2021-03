5 marzo: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia (Di venerdì 5 marzo 2021) La situazione di oggi dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 5 marzo del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 22.865 nuovi positivi e i 339 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi delle ultime 24 ore suddivisi regione per regione: nelle Marche positivi nel percorso nuove diagnosi sono 1027 (257 in provincia di Macerata, 346 in provincia di Ancona, 228 in provincia di Pesaro-Urbino, 74 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Piceno e 29 fuori regione). In Veneto, ha spiegato Zaia, “abbiamo rilevato 1505 positivi, che rapportati ai tamponi sono il 3,44%. I positivi dall’inizio sono 339.742. Ad oggi i positivi in Veneto sono 27.440”. In Basilicata 169 nuovi casi positivi su un totale di 1.666 tamponi molecolari. Nelle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) La situazione didei contagi diincon ildel 5del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 22.865 nuovi positivi e i 339 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi delle ultime 24 ore suddivisi regione per regione: nelle Marche positivi nel percorso nuove diagnosi sono 1027 (257 in provincia di Macerata, 346 in provincia di Ancona, 228 in provincia di Pesaro-Urbino, 74 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Piceno e 29 fuori regione). In Veneto, ha spiegato Zaia, “abbiamo rilevato 1505 positivi, che rapportati ai tamponi sono il 3,44%. I positivi dall’inizio sono 339.742. Adi positivi in Veneto sono 27.440”. In Basilicata 169 nuovi casi positivi su un totale di 1.666 tamponi molecolari. Nelle ...

HolySeePress : Videomessaggio del Santo Padre Francesco in occasione dell’imminente Viaggio Apostolico in Iraq (5-8 marzo 2021) - - HolySeePress : Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Iraq (5-8 marzo 2021) – La partenza da Roma e Telegramma al Presiden… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - occhio_notizie : Veneto, 1.505 nuovi positivi. Zaia: “Entriamo in zona arancione' - juancarvaticano : RT @HolySeePress: Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Iraq (5-8 marzo 2021) – Parole del Papa nel volo Roma - Baghdad - https:/… -