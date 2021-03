48enne di Frosinone abusa della bimba dei vicini di casa: dopo tre anni l’incarcerazione (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ fissata ad oggi la carcerazione di un uomo di 48 anni residente a Frosinone per aver abusato sessualmente della figlia del suo vicino di casa, dopo essersi di nascosto in casa entrando dal balcone. L’aggressore è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Frosinone in seguito all’ordine di carcerazione stabilito dall’ultima sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma, che gli ha attribuito il reato di violenza sessuale aggravata in danno di minore. La vicenda risale a tre anni fa, nel 2018, quando la vittima, all’epoca dei fatti undicenne, ha subito il primo abuso da parte del vicino nella sua abitazione. L’uomo aveva approfittato dell’assenza dei genitori ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ fissata ad oggi la carcerazione di un uomo di 48residente aper averto sessualmentefiglia del suo vicino diessersi di nascosto inentrando dal balcone. L’aggressore è stato arrestato dalla Squadra MobileQuestura diin seguito all’ordine di carcerazione stabilito dall’ultima sentenza definitivaCorte di Appello di Roma, che gli ha attribuito il reato di violenza sessuale aggravata in danno di minore. La vicenda risale a trefa, nel 2018, quando la vittima, all’epoca dei fatti undicenne, ha subito il primo abuso da parte del vicino nella sua abitazione. L’uomo aveva approfittato dell’assenza dei genitori ...

