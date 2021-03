2,8 miliardi per vaccini e farmaci anti-Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) La spinta del Governo Draghi alla campagna di vaccinazione anti Covid passa anche dai soldi. Quelli contenuti nel Decreto Sostegno che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri la settimana prossima. Una bozza del testo rivela che sul piatto ci sono 2,8 miliardi. La parte più consistente (1,4 miliardi) servirà per comprare nuove dosi dei vaccini disponibili. Ma ci sono anche 700 milioni per l’acquisto di farmaci per curare chi ha contratto il virus, dal Remdesivir ai monoclonali. Alla gamba che impatta sul lato strettamente sanitario si affianca un’altra che riguarda invece la logistica, in linea con il nuovo piano coordinato dal commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. In questo ambito i soldi stanziati ammontano a 388 milioni. Altri 345 milioni incrementeranno il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) La spinta del Governo Draghi alla campagna di vaccinazionepassa anche dai soldi. Quelli contenuti nel Decreto Sostegno che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri la settimana prossima. Una bozza del testo rivela che sul piatto ci sono 2,8. La parte più consistente (1,4) servirà per comprare nuove dosi deidisponibili. Ma ci sono anche 700 milioni per l’acquisto diper curare chi ha contratto il virus, dal Remdesivir ai monoclonali. Alla gamba che impatta sul lato strettamente sanitario si affianca un’altra che riguarda invece la logistica, in linea con il nuovo piano coordinato dal commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. In questo ambito i soldi stanziati ammontano a 388 milioni. Altri 345 milioni incrementeranno il ...

LegaSalvini : ++ PRONTI 2 MILIARDI PER I VACCINI ++ - carlosibilia : Con il @Mov5Stelle al Governo è ufficialmente iniziata la Transizione Ecologica.Abbiamo appena assegnato ai comuni… - ilfoglio_it : Eliminando il #cashback da giugno, il governo Draghi risparmierebbe 3 miliardi da impiegare nel contrasto alla pove… - ciencio_tpw : @aguidot @angelofusco1966 @TeresaBellanova Avesse detto che a maggio si dovevano buttare miliardi nelle università… - ElenaDeMarco8 : @lameduck1960 E che vuoi...tagli alla sanità per usare miliardi in modo proficuo. Cioè far sbarcare migliaia di mas… -

Ultime Notizie dalla rete : miliardi per 2,8 miliardi per vaccini e terapie anti - Covid Nello specifico 1,4 miliardi per 'far fronte agli impegni di acquisto di vaccini già assunti a livello comunitario nell'ambito della procedura di acquisto centralizzata gestita dalla Commissione ...

Anima, a febbraio raccolta netta risparmio negativa per 226 milioni di euro ... mentre nel corrispondente periodo del 2020 Anima aveva registrato un risultato positivo per 147 milioni di euro. A fine febbraio le masse gestite complessive si sono attestate a circa 193 miliardi ...

Unicredit ha capitale in eccesso per 20 miliardi. Va distribuito anche via M&A Milano Finanza Videogiochi, all’Università di Pisa arriva il corso Cifre che mettono in fila diversi zeri, se si pensa che, per il 2020, le stime parlano di oltre 160 miliardi di dollari di fatturato, nel 2019 si aggirava intorno ai 145 miliardi. Solo il settore ...

Pubblica amministrazione, Carfagna: «Puntiamo a 2800 assunzioni al Sud» Inoltre ha posto l’accento sulla revisione delle Zes così come sono state pensate: “Le Zone Economiche Speciali, così come sono oggi, rischiano di essere delle scatole vuote. Stiamo lavorando a una ri ...

Nello specifico 1,4'far fronte agli impegni di acquisto di vaccini già assunti a livello comunitario nell'ambito della procedura di acquisto centralizzata gestita dalla Commissione ...... mentre nel corrispondente periodo del 2020 Anima aveva registrato un risultato positivo147 milioni di euro. A fine febbraio le masse gestite complessive si sono attestate a circa 193...Cifre che mettono in fila diversi zeri, se si pensa che, per il 2020, le stime parlano di oltre 160 miliardi di dollari di fatturato, nel 2019 si aggirava intorno ai 145 miliardi. Solo il settore ...Inoltre ha posto l’accento sulla revisione delle Zes così come sono state pensate: “Le Zone Economiche Speciali, così come sono oggi, rischiano di essere delle scatole vuote. Stiamo lavorando a una ri ...