18 persone colte nella loro bellezza naturale da una fotografa in viaggio in India

(Di venerdì 5 marzo 2021) Al giorno d’oggi, grazie al fatto che ogni smartphone si rivela essere anche una macchina fotografica, ci sentiamo tutti un po’ fotografi. Tuttavia sono veramente pochi quelli che riescono a catturare le immagini o i volti delle, dandoun vero e proprio senso emotivo. Una di queste è sicuramente Magdalena Bagrianow. Questaha viaggiato per il mondo, dedicandosi alla sua attività preferita che è proprio la fotografia dei volti delle. Ha trascorso molti mesi ad esplorare i vari paesi, viaggiando dalla Polonia al Regno Unito, fino a recarsi in. Il suo stile è davvero, e si limita semplicemente are i vari residenti dei luoghi che visita. Questa donna riesce ad accentuare ogni singolo tratto del viso rendendo davvero ...

Claudiomarang1 : RT @MedBunker: Chi crede a una bufala medica tende a credere a tante. La propensione a credere alle fake news di medicina è più frequente i… - boomer31old : @MteresaRuta @mesch1na A noi sei arrivata, sii fiera perché il tuo pubblico non è fatto di dodicenni impazzite ma d… - KikiLattuada : RT @MedBunker: Chi crede a una bufala medica tende a credere a tante. La propensione a credere alle fake news di medicina è più frequente i… - piero_parenti : RT @MedBunker: Chi crede a una bufala medica tende a credere a tante. La propensione a credere alle fake news di medicina è più frequente i… - PAOLND : @MedBunker Sarà. Io ne conosco tante di persone colte che amano credere alle peggio bufale. Ayurveda, chakra, omeop… -

Ultime Notizie dalla rete : persone colte

LA NAZIONE

... culturalmente sono portata a pensare a tutti come. Ma la mia emancipazione m'impone di ... senza scomodare filosofie o citazioni, auspico che tutte le donne, in un futuro non lontano, ...Sul posto anche un'ambulanza per soccorrere alcuneda malore. Il vigilante è rimasto ferito alla testa, ma per fortuna il colpo di pistola esploso dai malviventi non lo ha centrato. ...Generali con Attiva Commercio sostiene 1,7 milioni di micro-imprese e rende accessibile alla micro-impresa l eccellenza dell offerta e della consulenza per proteggere attività, ...Sembra che molte persone abbiano colto al volo l'opportunità di provare lo sparatutto cooperativo Outriders di People Can Fly. Square Enix ha rivelato che la demo, che è stata pubblicata appena una se ...