15 foto che catturano momenti magici grazie al tempismo perfetto di un noto fotografo di strada (Di venerdì 5 marzo 2021) Sembra che il fotografo Pau Buscatò riesca sempre a trovarsi al posto giusto al momento giusto. Questo artista della fotografia riesce a cogliere degli istanti incredibili, trasformando una foto in una sorta di illusione magica. Ogni foto sembra davvero studiata alla perfezione e Buscatò riesce così a trasformare il mondo, come se fosse visto attraverso gli occhi di un bambino. Le sue foto riescono a dimostrare un senso di spensieratezza davvero unico, che lo hanno reso davvero molto rinomato per questo. Ecco che vi presentiamo alcuni scatti fatti da questo eccezionale artista di talento, considerato tra i più noti fotografi di strada, ovvero capace di raccontare attraverso le immagini lo scorrere della vita mostrando angoli e volti del pianeta da un diverso ... Leggi su virali.video (Di venerdì 5 marzo 2021) Sembra che ilgrafo Pau Buscatò riesca sempre a trovarsi al posto giusto al momento giusto. Questo artista dellagrafia riesce a cogliere degli istanti incredibili, trasformando unain una sorta di illusione magica. Ognisembra davvero studiata alla perfezione e Buscatò riesce così a trasformare il mondo, come se fosse visto attraverso gli occhi di un bambino. Le sueriescono a dimostrare un senso di spensieratezza davvero unico, che lo hanno reso davvero molto rinomato per questo. Ecco che vi presentiamo alcuni scatti fatti da questo eccezionale artista di talento, considerato tra i più notigrafi di, ovvero capace di raccontare attraverso le immagini lo scorrere della vita mostrando angoli e volti del pianeta da un diverso ...

matteosalvinimi : “Ho donato il mio compenso per #Sanremo per le cure palliative ai malati terminali”. Grazie ad Alessia Bonari, l’in… - TizianoFerro : Un anno che non vedo l’Italia. Un anno del quale non voglio lamentarmi per rispetto a chi ha perso qualcuno, il lav… - LucaDondoni : Fede @Fedez far vestire così Leo stasera sarà stato impossibbbbole. @ChiaraFerragni voglio foto @francescacheeks no… - Gianni51596665 : RT @alessiacurvy: Libere stanno meglio!???????? Ai primi 40 che rt e scrivono in privato foto completa e numero whatsapp per una videochiamata… - SkylarIre : RT @TOMMASO73920338: Ma solo io sono così orgogliosa di Tommy che voglio il suo meglio in tutto? 1)Aspettavo che la 1 foto postata raggiun… -