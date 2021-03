Zona rossa le province di Ancona e Macerata. Il presidente Acquaroli pronto a firmare una nuova ordinanza. Ecco cosa prevede (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancona - Dopo Ancona anche la provincia di Macerata passa in Zona rossa . Dispositivo che sarà in vigore da domani mattina alla luce di un'emergenza Covid che anche in questa Zona si è fatta con il ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 4 marzo 2021)- Dopoanche la provincia dipassa in. Dispositivo che sarà in vigore da domani mattina alla luce di un'emergenza Covid che anche in questasi è fatta con il ...

