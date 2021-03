Zona rossa in tutta Italia? Il coprifuoco anticipato e le ipotesi sulle nuove restrizioni in arrivo (Di giovedì 4 marzo 2021) Bisognerà aspettare venerdì per sapere quali regioni entreranno in Zona rossa o arancione: non c’è bisogno di aspettare invece per preoccuparsi dei dati dei contagi: ieri 20.884 , con 347 decessi. La diffusione delle varianti è sempre più evidente e potrebbero essere varati nuovi provvedimenti per una nuova stretta. Quali potrebbero essere le restrizioni in arrivo. Ieri sono arrivate diverse dichiarazioni, tutte dello stesso tono, che testimoniano che la terza ondata è arrivata: da Bertolaso che ha ipotizzato che tutta l’Italia a breve sarà in Zona rossa, “A me sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione. E’ ovvio che la Lombardia, essendo regione cardine del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Bisognerà aspettare venerdì per sapere quali regioni entreranno ino arancione: non c’è bisogno di aspettare invece per preoccuparsi dei dati dei contagi: ieri 20.884 , con 347 decessi. La diffusione delle varianti è sempre più evidente e potrebbero essere varati nuovi provvedimenti per una nuova stretta. Quali potrebbero essere lein. Ieri sono arrivate diverse dichiarazioni, tutte dello stesso tono, che testimoniano che la terza ondata è arrivata: da Bertolaso che ha ipotizzato chel’a breve sarà in, “A me sembra chel’, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione. E’ ovvio che la Lombardia, essendo regione cardine del ...

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - martamacbeal : Con le scuole e gli asili chiusi in zona rossa si pone un enorme problema. Chi resterà a casa con i bambini visto c… - Massimo01772411 : RT @comunebologna: ?? Da giovedì 4 fino al 21 marzo #Bologna è in #zonarossa. ?? Dal 4 marzo stop alle attività commerciali non essenziali ??… -