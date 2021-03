Zona rossa in Campania, a rischio negozi abbigliamento e centri commerciali (Di giovedì 4 marzo 2021) Non solo bar e ristoranti. Non solo parrucchieri e centri estetici. A fare i conti con la Zona rossa in Campania sarebbero anche i negozi di abbigliamento. Secondo le regole infatti previste per la fascia di rischio più restrittiva, le attività commerciali che vendono abiti e indumenti al dettaglio dovranno chiudere. Zona rossa in Campania, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Non solo bar e ristoranti. Non solo parrucchieri eestetici. A fare i conti con lainsarebbero anche idi. Secondo le regole infatti previste per la fascia dipiù restrittiva, le attivitàche vendono abiti e indumenti al dettaglio dovranno chiudere.in, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - clapr71 : Zona rossa. Chiudano tutte trasmissioni TV. .. allora. Ma tutte .. - ARosendorfer : RT @Corriere: Bologna da oggi in zona rossa, la diretta dal centro città -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Sanremo 2021: Achille Lauro, tributo a Mina. Orietta Berti corregge Fiorello Scegliendo in particolare la zona in platea dove sono piazzati gli archi, prende il telefonino di ... con gilet e camicia bianca senza maniche e schiena scoperta, con una lunga extension rossa fatta a ...

Covid: Marche, contagi record, 919 in 24ore, 437 ad Ancona ... intanto la provincia di Ancona è in zona rossa, la didattica a distanza al 100% è prevista per seconde e terze classi medie delle province di Ancona e Macerata con scuole di ogni ordine e grado ...

Coronavirus, Emilia-Romagna e Campania a rischio zona rossa. Veneto peggiora verso arancione, ... Il Sole 24 ORE Covid Marche oggi: bollettino coronavirus 4 marzo. Dati sui contagi Ancona, 4 marzo 2021 - Siamo in attesa di conoscere i dati sui contagi da coronavirus nelle Marche di oggi 4 marzo, dopo che la provincia di Ancona è diventata zona rossa da ieri e lo sarà fino a ...

Controlli anti-Covid: ristorante chiuso 5 giorni. 30 le sanzioni dall'ultimo DPCM I militari dell'Aliquota Radiomobile, in uno dei comuni dell'hinterland assisano, lo scorso fine settimana, quando ancora si era in zona rossa, hanno elevato una sanzione amministrativa di 400 euro ne ...

Scegliendo in particolare lain platea dove sono piazzati gli archi, prende il telefonino di ... con gilet e camicia bianca senza maniche e schiena scoperta, con una lunga extensionfatta a ...... intanto la provincia di Ancona è in, la didattica a distanza al 100% è prevista per seconde e terze classi medie delle province di Ancona e Macerata con scuole di ogni ordine e grado ...Ancona, 4 marzo 2021 - Siamo in attesa di conoscere i dati sui contagi da coronavirus nelle Marche di oggi 4 marzo, dopo che la provincia di Ancona è diventata zona rossa da ieri e lo sarà fino a ...I militari dell'Aliquota Radiomobile, in uno dei comuni dell'hinterland assisano, lo scorso fine settimana, quando ancora si era in zona rossa, hanno elevato una sanzione amministrativa di 400 euro ne ...