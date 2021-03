Zingaretti si dimette | Bersani | “Era nell’aria | non me lo aspettavo oggi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Il passo indietro di? E’ un po’ di tempo che era, non me lo. I problemi della sinistra dopo la svolta della globalizzazione non si risolvono ciascuno stando in casa a rigirarsi nel problema, ma in campo aperto, cioè con una novità”. Lo dice a ‘Piazzapulita’ Pier Luigi, esponente di Leu ed ex segretario del Pd, commentando le dimissioni di Nicoladalla guida dei dem. “Pensare di uscire da questa fase coi vecchi attrezzi e basta, senza mettere in campo un progetto nuovo, un percorso costituente, senza chiamare le forze che si sono allontanate, porta a questa situazione, a farsi il sangue amaro in casa propria. Ci vuole la generosità di dire: mettiamoci una novità, mettiamo una fase nuova. Credo che sia questa la via d’uscita. Per ...