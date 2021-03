Zingaretti | basta stillicidio | mi dimetto da segretario del Pd

Agenzia_Ansa : FLASH| Pd: Zingaretti, basta stillicidio, mi dimetto da segretario #ANSA - MusicNews81 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH| Pd: Zingaretti, basta stillicidio, mi dimetto da segretario #ANSA - fabriziointi : lascia questa mano zingaretti la la lalala #Sanremo2021 #zingaretti #PD #dimissioni - - AndFranchini : Pd, Zingaretti lascia: 'Basta stillicidio, mi dimetto da segretario' - Politica - ANSA - fisco24_info : Pd Zingaretti: basta stillicidio, mi dimetto da segretario: «Visto che il bersaglio sono io - scrive Zingaretti su… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti basta

- La notizia bomba viene postata su Facebook poco prima delle 16.30 nel profilo del segretario del Pd Nicola: nelle prossime ore mi dimetto. "Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che ...Roma, 4 marzo 2021 -dicee annuncia le dimissioni . "Lo stillicidio non finisce - scrive su Facebook - . Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e ...Non è bastato. Anzi, mi ha colpito invece il rilancio di attacchi ... A tutte e tutti, militanti, iscritti ed elettori un immenso abbraccio e grazie" conclude Zingaretti.“Dovremmo discutere di come sostenere il Governo Draghi, una sfida positiva che la buona politica deve cogliere. Non è bastato. Anzi, mi ha colpito invece il rilancio di attacchi anche di chi in ...