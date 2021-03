Zingaretti annuncia le dimissioni da segretario PD | motivazioni e reazioni

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nicolasi dimette dadel PD, coglie di sorpresa l’ex premier Enrico Letta e anche parte dello stesso partito. Nel post Facebook pubblicato oggi pomeriggio racconta una situazione di divisioni interne insostenibili. “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni.” Due anni dacon tante pressioni interne Nicolaè diventatonazionale due anni fa, ha vissuto tutta la legislatura Conte e il passaggio al Governo Draghi come racconta lui stesso. “Sono stato ...

MediasetTgcom24 : PD, ZINGARETTI ANNUNCIA DIMISSIONI DA SEGRETARIO #pd - La7tv : #tagada +++ Pd, #Zingaretti annuncia le dimissioni da segretario: 'Mi vergogno che si parli solo di poltrone. Ora t… - ilfoglio_it : Terremoto al Nazareno: Zingaretti annuncia di voler lasciare la guida del partito. Ecco gli scenari all'orizzonte… - 014pelletterie : RT @raffaelebarki: #Zingaretti 'annuncia' dimissioni. Il prossimo Segretario del PD sarà @nzingaretti! Dopo di lui avremo un «un punto fort… - villani_e : RT @LaNotiziaTweet: .#Zingaretti getta la spugna. Il segretario del #PartitoDemocratico annuncia le dimissioni. “Lo stillicidio non finisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti annuncia

ROMA - Nicolasi dimette da segretario del Pd e locon un lungo post su Facebook: "Nelle prossime ore - scrive- scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L'...... Bersanila propria intenzione di dimettersi da segretario. Da Epifani a Renzi In seguito ... 4 marzo 2021 Partito Democratico Matteo Renzi NicolaPier Luigi Bersani Walter Veltroni ..."Devo riconoscergli un forte spirito di collaborazione e abnegazione". "Condivido le parole di Nicola Zingaretti. In questo anno difficile ho avuto modo di conoscerlo e di confrontarmi con lui, a volt ...«Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie - ha scritto Zingaretti su Facebook nel pomeriggio -, quando in I ...