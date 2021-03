Zaia | ' In Veneto 1 500 nuovi casi in 24 ore | i numeri si stanno un po' ingrossando'

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il arriva a sfiorare 1.500di - 19 in un giorno: il bollettino regionale segnala 1.487rispetto a ieri, che portano il totale a 338.237 malati. Sono 20 i decessi, con il totale a 9.

RaiNews : 'I casi di eventi scolastici di contagio nell'ultima settimana sono passati da 51 da 102 nelle scuole superiori, no… - Sgommato : @lrrilevante Armiamoci e partite: - QPeriscopica : RT @RaiNews: 'I casi di eventi scolastici di contagio nell'ultima settimana sono passati da 51 da 102 nelle scuole superiori, nonostante la… - lrrilevante : VOLIAMO LE SKUOLE APERTEEEEE!1!111 'Luca Zaia in diretta oggi. «Rt del Veneto oggi 1,12, ma gli ospedali reggono».… - robizaf : RT @RaiNews: 'I casi di eventi scolastici di contagio nell'ultima settimana sono passati da 51 da 102 nelle scuole superiori, nonostante la… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia Veneto

...ho sentito il ministro Speranza - sottolinea- di certo ci sono regioni più in sofferenza di noi: l'Italia si sta colorando sempre più di arancione e rosso'. Sulla possibilità che ildi ...I numeri si stanno un po' ingrossando, esordisce cos il governatore delLucanel corso della consueta conferenza stampa giornaliera sull'andamento dell'epidemia in. I numeri di gioved 4 marzo parlano di 1.487 positivi , con un'incidenza del 3,62%. L'Rt ...“Immagino che nel giro di un paio di mesi non ci saranno piu’ problemi di mancanza di vaccini”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, spiegando di confidare molto sull’arrivo del va ...Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, riportando alcuni dati raccolti dal dipartimento di prevenzione regionale. 'Stiamo facendo - ha concluso il presidente del Veneto, Luca ...