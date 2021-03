Yakuza Like a Dragon ultimo capitolo della serie? 'È il momento di creare qualcosa di nuovo' afferma Toshihiro Nagoshi (Di giovedì 4 marzo 2021) Il director di Ryu Ga Gotoku Studio, Toshihiro Nagoshi, ha suggerito che il team potrebbe decidere di concentrarsi su qualcosa di completamente nuovo rispetto al franchise di Yakuza. La rivelazione arriva durante un'intervista: Nagoshi ha dichiarato che il team ha lavorato solo su Yakuza, e quindi vorrebbe che provassero qualcosa di nuovo. "I membri del team Ryu Ga Gotoku hanno lavorato davvero solo sulla serie Yakuza. Ma penso che sarebbe uno spreco se questi membri del team davvero talentuosi che abbiamo non fossero in grado di utilizzare tutte le loro capacità al massimo delle loro potenzialità". Nagoshi poi continua: "Potrebbe essere una sfida per loro stessi, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) Il director di Ryu Ga Gotoku Studio,, ha suggerito che il team potrebbe decidere di concentrarsi sudi completamenterispetto al franchise di. La rivelazione arriva durante un'intervista:ha dichiarato che il team ha lavorato solo su, e quindi vorrebbe che provasserodi. "I membri del team Ryu Ga Gotoku hanno lavorato davvero solo sulla. Ma penso che sarebbe uno spreco se questi membri del team davvero talentuosi che abbiamo non fossero in grado di utilizzare tutte le loro capacità al massimo delle loro potenzialità".poi continua: "Potrebbe essere una sfida per loro stessi, ...

