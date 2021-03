Windows 10 21H1: nuova versione già disponibile per tutti gli Insider (Di giovedì 4 marzo 2021) La nuova versione di Windows 10 21H1 è da poco diventata “update raccomandato” per gli utenti del canale Beta, scopriamone qualcosa di più Microsoft ha da poco reso nota l’esistenza di Windows 10 21H1. Dopo l’annuncio del nuovo aggiornamento è stata avviata la distribuzione nel canale Beta, solo ed esclusivamente per gli utenti che effettuavano l’upgrade cumulativo in maniera manuale passando dalla built 19042.844 alla 19043.844. Da martedì scorso il vento sembra però cambiato, forse perché è veramente vicino il giorno del rilascio al pubblico. Cosa sarà Windows 10 21H1? Windows 10 21H1 è fondamentalmente un pacchetto di abilitazione che rende utilizzabili alcune funzionalità già presenti nelle attuali build del ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 4 marzo 2021) Ladi10è da poco diventata “update raccomandato” per gli utenti del canale Beta, scopriamone qualcosa di più Microsoft ha da poco reso nota l’esistenza di10. Dopo l’annuncio del nuovo aggiornamento è stata avviata la distribuzione nel canale Beta, solo ed esclusivamente per gli utenti che effettuavano l’upgrade cumulativo in maniera manuale passando dalla built 19042.844 alla 19043.844. Da martedì scorso il vento sembra però cambiato, forse perché è veramente vicino il giorno del rilascio al pubblico. Cosa sarà1010è fondamentalmente un pacchetto di abilitazione che rende utilizzabili alcune funzionalità già presenti nelle attuali build del ...

tuttoteKit : Windows 10 21H1: nuova versione già disponibile per tutti gli Insider #Microsoft #Windows1021H1 #tuttotek - NakisInGenoa : RT @puntotweet: Windows 21H1: Microsoft è quasi pronta al lancio - - puntotweet : Windows 21H1: Microsoft è quasi pronta al lancio - - hwupgrade : Un update 'raccomandato' per gli utenti iscritti al canale Beta ?? #Windows10 - Plaffo : Windows 10 21H1: Microsoft ufficializza il nuovo update e avvia la fase Beta per gli Insider [AGGIORNAMENTO - x1] -