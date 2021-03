Whatsapp, in arrivo le foto che si autodistruggono (Di giovedì 4 marzo 2021) Whatsapp continua a presentare nuove funzionalità per cercare di riconquistarsi la fiducia dei propri utenti. Dopo il disastro della nuova policy in merito a privacy e regolamento di condivisione dei dati con Facebook che ha convinto milioni di persone a passare a Telegram, l’app di messaggistica prova a sparigliare le carte con qualche nuova funzione in grado di acchiappare l’attenzione di molti. Dopo l’introduzione dei messaggi che si autodistruggono e che durano il tempo necessario alla visualizzazione prima di essere cancellati automaticamente, il gruppo di Menlo Park sta lavorando anche all’implementazione delle foto a tempo, ovvero immagini che non vengono archiviate e che si autodistruggono dopo aver chiuso la chat. A chi fosse venuto in mente Snapchat, il paragone è calzante. L’app del fantasmino ha costruito ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 marzo 2021)continua a presentare nuove funzionalità per cercare di riconquistarsi la fiducia dei propri utenti. Dopo il disastro della nuova policy in merito a privacy e regolamento di condivisione dei dati con Facebook che ha convinto milioni di persone a passare a Telegram, l’app di messaggistica prova a sparigliare le carte con qualche nuova funzione in grado di acchiappare l’attenzione di molti. Dopo l’introduzione dei messaggi che sie che durano il tempo necessario alla visualizzazione prima di essere cancellati automaticamente, il gruppo di Menlo Park sta lavorando anche all’implementazione dellea tempo, ovvero immagini che non vengono archiviate e che sidopo aver chiuso la chat. A chi fosse venuto in mente Snapchat, il paragone è calzante. L’app del fantasmino ha costruito ...

