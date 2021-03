WhatsApp e le foto che si autodistruggono: novità in arrivo (Di giovedì 4 marzo 2021) WhatsApp al lavoro per rafforzare la privacy degli utenti. L’applicazione più utilizzata al mondo per la messaggistica istantanea starebbe concentrando i suoi sforzi su un upgrade. La nuova funzionalità dovrebbe permettere agli utenti di attivare un timer da abbinare alle foto che condividono, su gruppi o nelle singole chat. In questo modo, trascorso il tempo indicato, le foto si ‘autodistruggeranno’ e non saranno più disponibili per gli interlocutori per usi futuri (a meno che l’utente non le condivida nuovamente). A rivelare la novità, scrive laleggepertutti.it, è stata la rivista specializzata Wabetainfo. Un cambiamento che va nella direzione di un rafforzamento della privacy degli utenti che avviene non a caso: di recente, le controverse politiche dell’app sulla protezione dei dati personali sono state fonte di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021)al lavoro per rafforzare la privacy degli utenti. L’applicazione più utilizzata al mondo per la messaggistica istantanea starebbe concentrando i suoi sforzi su un upgrade. La nuova funzionalità dovrebbe permettere agli utenti di attivare un timer da abbinare alleche condividono, su gruppi o nelle singole chat. In questo modo, trascorso il tempo indicato, lesi ‘autodistruggeranno’ e non saranno più disponibili per gli interlocutori per usi futuri (a meno che l’utente non le condivida nuovamente). A rivelare la, scrive laleggepertutti.it, è stata la rivista specializzata Wabetainfo. Un cambiamento che va nella direzione di un rafforzamento della privacy degli utenti che avviene non a caso: di recente, le controverse politiche dell’app sulla protezione dei dati personali sono state fonte di ...

