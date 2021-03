Volvo C40 Recharge | la nativa elettrica dalle linee fashion

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 marzo 2021) Volvo C40 Recharge è il casus belli della Casa svedese per dichiararsi pronta ad affrontare tutte le sfide della nuova mobilità elettrica all’insegna della massima sostenibilità. Sono molti i progetti in corso d’opera che vedranno la luce già a partire da questo 2021. Entro il 2025, Volvo mira ad avere il 50 per cento del suo volume globale di vendite in auto completamente elettriche, e da modelli ibridi per la restante parte. Entro il 2030, prevede invece che ogni Volvo venduta sia elettrica al 100 per cento. Volvo C40 Recharge con la ricarica domesticaIl powertrain di Volvo C40 Recharge