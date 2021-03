Volley femminile, Champions League: Busto Arsizio straripante, completata l’impresa! Eczacibasi ko, è semifinale (Di giovedì 4 marzo 2021) Busto Arsizio ha completato l’impresa e si è qualificata alle semifinali della Champions League 2021 di Volley femminile. Le Farfalle avevano sconfitto l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 nell’andata dei quarti di finale andata in scena settimana scorsa alla e-Work Arena, dunque oggi avevano bisogno di vincere due set in trasferta per conquistare il passaggio del turno. Le ragazze di coach Marco Musso hanno messo sotto la corazzata turca nei primi due parziali (25-23; 25-22) e hanno potuto festeggiare un traguardo inatteso alla vigilia, considerando la caratura dell’avversario e il tribolato cammino nella fase a gironi. Successivamente è arrivata anche la vittoria della partita per 3-1 (25-23; 25-22; 22-25; 28-26). Le lombarde hanno zittito una delle grandi favorite per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021)ha completato l’impresa e si è qualificata alle semifinali della2021 di. Le Farfalle avevano sconfitto l’Istanbul per 3-1 nell’andata dei quarti di finale andata in scena settimana scorsa alla e-Work Arena, dunque oggi avevano bisogno di vincere due set in trasferta per conquistare il passaggio del turno. Le ragazze di coach Marco Musso hanno messo sotto la corazzata turca nei primi due parziali (25-23; 25-22) e hanno potuto festeggiare un traguardo inatteso alla vigilia, considerando la caratura dell’avversario e il tribolato cammino nella fase a gironi. Successivamente è arrivata anche la vittoria della partita per 3-1 (25-23; 25-22; 22-25; 28-26). Le lombarde hanno zittito una delle grandi favorite per la ...

