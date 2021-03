Volley, Champions League: Trento sbriga la pratica Berlino e vola in semifinale! Derby contro Perugia (Di giovedì 4 marzo 2021) Trento ha sbrigato la pratica Berlino e si è qualificata alle semifinali della Champions League 2021 di Volley maschile. I dolomitici si erano imposti settimana scorsa per 3-1 nella capitale tedesca, oggi dovevano vincere due set in casa nel ritorno dei quarti di finale e hanno blindato il passaggio del turno in maniera rapida conquistando i due parziali d’apertura (25-22; 25-21). Si tratta della sesta semifinale nella storia del club, capace di vincere tre Champions League consecutive (2009, 2010, 2011) e di perdere l’atto conclusivo nel 2016. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti possono così proseguire la loro avventura nella massima competizione europea e al prossimo turno affronteranno Perugia in un ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021)hato lae si è qualificata alle semifinali della2021 dimaschile. I dolomitici si erano imposti settimana scorsa per 3-1 nella capitale tedesca, oggi dovevano vincere due set in casa nel ritorno dei quarti di finale e hanno blindato il passaggio del turno in maniera rapida conquistando i due parziali d’apertura (25-22; 25-21). Si tratta della sesta semifinale nella storia del club, capace di vincere treconsecutive (2009, 2010, 2011) e di perdere l’atto conclusivo nel 2016. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti possono così proseguire la loro avventura nella massima competizione europea e al prossimo turno affronterannoin un ...

Gazzetta_it : #VcomeVolley #championsleague @trentinovolley Trento in semifinale: è derby con Perugia - pilloledivolley : Champions League: Trento chiude sul 3-0 la sfida con Berlino aggiudicandosi per 25-14 l’ininfluente terzo set a qua… - zazoomblog : LIVE Eczacibasi Istanbul-Busto Arsizio 23-25 22-25 25-22 26-28 Champions League volley in DIRETTA: le lombarde vinc… - bagherone : RT @pilloledivolley: Champions League: Trento si prende anche il secondo set, sale 2-0 su Berlino e grazie al 3-1 dell’andata si qualifica… - pilloledivolley : Champions League: Trento si prende anche il secondo set, sale 2-0 su Berlino e grazie al 3-1 dell’andata si qualifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Champions Champions: impresa Busto in Turchia, sono tre le italiane in semifinale! Eczacibasi - Busto Arsizio 0 - 2 (23 - 25, 22 - 25) ? Busto Arsizio è la terza squadra italiana che accede alle semifinali di Champions League donne. Dopo Conegliano e Novara, che si sfideranno al prossimo turno, avanza anche la squadra lombarda che nel ritorno dei quarti in Turchia replica il successo dell'andata sull'...

Volley femminile: l'Imoco accede alla semifinale di Champions League A Villorba le atlete di Conegliano hanno battuto Scandicci 3 - 0. Adesso il confronto tutto italiano con Novara. di Barnaba Ungaro, montaggio Andrea Giorgio

Volley, miracolo di Perugia: rimonta ed è semifinale La Gazzetta dello Sport Champions: impresa Busto in Turchia, sono tre le italiane in semifinale! Dopo il 3-1 dell’andata alle farfalle basta vincere i primi 2 set. Ora in semifinale troverà il Vakifbank di Guidetti. Nell’altro match sarà derby Conegliano-Novara ...

Volley femminile, Champions League: Busto Arsizio straripante, completata l’impresa! Eczacibasi ko, è semifinale Busto Arsizio ha completato l'impresa e si è qualificata alle semifinali della Champions League 2021 di volley femminile. Le Farfalle avevano sconfitto l'Eczacibasi Istanbul per 3-1 nell'andata dei qu ...

Eczacibasi - Busto Arsizio 0 - 2 (23 - 25, 22 - 25) ? Busto Arsizio è la terza squadra italiana che accede alle semifinali diLeague donne. Dopo Conegliano e Novara, che si sfideranno al prossimo turno, avanza anche la squadra lombarda che nel ritorno dei quarti in Turchia replica il successo dell'andata sull'...A Villorba le atlete di Conegliano hanno battuto Scandicci 3 - 0. Adesso il confronto tutto italiano con Novara. di Barnaba Ungaro, montaggio Andrea GiorgioDopo il 3-1 dell’andata alle farfalle basta vincere i primi 2 set. Ora in semifinale troverà il Vakifbank di Guidetti. Nell’altro match sarà derby Conegliano-Novara ...Busto Arsizio ha completato l'impresa e si è qualificata alle semifinali della Champions League 2021 di volley femminile. Le Farfalle avevano sconfitto l'Eczacibasi Istanbul per 3-1 nell'andata dei qu ...