“Voleva 400mila euro…”. Sanremo 2021, si scopre tutto: ecco perché l’ospite top non va al Festival (Di giovedì 4 marzo 2021) La presenza di star internazionali al Festival di Sanremo è sempre stato, soprattutto negli ultimi tempi ultra-globalizzati, un must. La ricerca di personaggi che stanno lasciando un segno indelebile nel mondo della musica mondiale è sempre irta di ostacoli. In particolar modo quest’anno con tutte le limitazioni dovute al piano anti-covid. Se al fianco di Amadeus e Fiorello nella settantunesimo edizione stiamo vedendo un inedito Ibrahimovic, estraneo al mondo musicale ma pur sempre super vip, non ci sarà spazio per un’altra luccicante stella. E parliamo di una cantante che, oltre alle sue innegabili doti canore, ha secondo molti idealmente ricevuto il ‘testimone’ di una certa Madonna. Mentre Madonna Louise Veronica Ciccone ha fatto impazzire milioni e milioni di fan nel corso di diversi decenni, oggi la scena musicale internazionale ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) La presenza di star internazionali aldiè sempre stato, sopratnegli ultimi tempi ultra-globalizzati, un must. La ricerca di personaggi che stanno lasciando un segno indelebile nel mondo della musica mondiale è sempre irta di ostacoli. In particolar modo quest’anno con tutte le limitazioni dovute al piano anti-covid. Se al fianco di Amadeus e Fiorello nella settantunesimo edizione stiamo vedendo un inedito Ibrahimovic, estraneo al mondo musicale ma pur sempre super vip, non ci sarà spazio per un’altra luccicante stella. E parliamo di una cantante che, oltre alle sue innegabili doti canore, ha secondo molti idealmente ricevuto il ‘testimone’ di una certa Madonna. Mentre Madonna Louise Veronica Ciccone ha fatto impazzire milioni e milioni di fan nel corso di diversi decenni, oggi la scena musicale internazionale ...

GRETA1SGARBO : RT @GiancarloDeRisi: @GHINODITACCO18 Per me lo aveva capito benissimo, ma voleva farci pagare lo stesso 400mila euro a primula. Perché? - Pier_evola : RT @GiancarloDeRisi: @GHINODITACCO18 Per me lo aveva capito benissimo, ma voleva farci pagare lo stesso 400mila euro a primula. Perché? - teresa_alessio : RT @GiancarloDeRisi: @GHINODITACCO18 Per me lo aveva capito benissimo, ma voleva farci pagare lo stesso 400mila euro a primula. Perché? - Lucia20352560 : RT @GiancarloDeRisi: @GHINODITACCO18 Per me lo aveva capito benissimo, ma voleva farci pagare lo stesso 400mila euro a primula. Perché? - GiancarloDeRisi : @GHINODITACCO18 Per me lo aveva capito benissimo, ma voleva farci pagare lo stesso 400mila euro a primula. Perché? -