Vittoria Ceretti | chi è la top model bresciana | foto | social | carriera | vita privata

è la top conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Ecco tutto quel che c'è da sapere su di lei. Il 22 febbraio 2021 la supermodella è stata annunciata ufficialmente come co-conduttrice della terza serata della 71° edizione del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus e Fiorello.

Super modella, bresciana, classe 1998: si tratta di, la co - conduttrice della terza serata di Sanremo 2021. Un debutto televisivo per una stella della moda, lanciata a 14 anni dalla prestigiosa agenzia Elite .ha al suo attivo ...... quella delle cover, oltre ai padroni di casa Amadeus e Fiorello, affiancati da Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro, ci sarà anche - in qualità di co - conduttrice - la supermodella. ...Vittoria Ceretti è la co-conduttrice scelta da Amadeus per presentare al suo fianco, e a quello di Fiorello, la terza puntata del festival di Sanremo 2021. Classe 1998, ...Da qualcuno la sua bellezza Vittoria Ceretti doveva averla presa: sua mamma si chiama Francesca Lazzari e potrebbe essere una modella.