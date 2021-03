Vittoria Ceretti a Sanremo 2021. Chi è la supermodella co-conduttrice della terza serata del Festival (Di giovedì 4 marzo 2021) Super modella, bresciana, classe 1998: si tratta di Vittoria Ceretti, la co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2021. Un debutto televisivo per una stella della moda, lanciata a 14 anni dalla prestigiosa agenzia Elite. Ceretti ha al suo attivo copertine per le più prestigiose riviste di moda e centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i maggiori brand mondiali. Parlando dell’esperienza Sanremese, la modella ha detto al Corriere della Sera: “All’inizio ho pensato di essere ospite: poi ho capito che era un ruolo più importante. Spero di poter dare un contributo all’empowerment femminile: vedere una donna di 23 anni che è su quel palco grazie ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Super mo, bresciana, classe 1998: si tratta di, la co-di. Un debutto televisivo per una stellamoda, lanciata a 14 anni dalla prestigiosa agenzia Elite.ha al suo attivo copertine per le più prestigiose riviste di moda e centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i maggiori brand mondiali. Parlando dell’esperienza Sanremese, la moha detto al CorriereSera: “All’inizio ho pensato di essere ospite: poi ho capito che era un ruolo più importante. Spero di poter dare un contributo all’empowerment femminile: vedere una donna di 23 anni che è su quel palco grazie ...

