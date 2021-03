Vita: Claudio Giovannesi porta sullo schermo il romanzo sull'immigrazione di Melania Mazzucco (Di giovedì 4 marzo 2021) Claudio Giovannesi porterà sullo schermo Vita, romanzo di Melania Mazzucco che ricostruisce la storia dei suoi avi emigrati a New York nei primi del '900. Claudio Giovannesi si prepara a dirigere il suo nuovo progetto, Vita, adattamento del romanzo di Melania Mazzucco ambientato a Little Italy, nella New York dei primi anni del '900. Vita, vincitore del Premio Strega, si apre nel 1903 quando due bambini, Vita e Diamante, sbarcano da soli a New York. Il romanzo è basato su documenti storici che ricostruiscono la Vita degli avi della scrittrice Melania ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 marzo 2021)porteràdiche ricostruisce la storia dei suoi avi emigrati a New York nei primi del '900.si prepara a dirigere il suo nuovo progetto,, adattamento deldiambientato a Little Italy, nella New York dei primi anni del '900., vincitore del Premio Strega, si apre nel 1903 quando due bambini,e Diamante, sbarcano da soli a New York. Ilè basato su documenti storici che ricostruiscono ladegli avi della scrittrice...

Variety : Italy's Claudio Giovannesi ('Piranhas') Set For Immigration Epic 'Vita' Based on Melania Mazzucco Novel (EXCLUSIVE)