“Virus, comunicazione e politica”, il nuovo libro del giornalista irpino Domenico Bonaventura (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa comunicazione politica di sei leader nel periodo che va dalla dichiarazione dello stato d’emergenza (31 gennaio 2020) alla fine del lockdown (4 maggio 2020). È il tema su cui si sviluppa «Virus, comunicazione e politica», il libro di Domenico Bonaventura appena uscito per Aracne Editrice (2021, 176 pp, € 13) e disponibile sul sito della Casa e sulle maggiori piattaforme di vendita di libri online (Amazon,Libreria Universitaria, libro Co, Ippogrifo, Goodbook). L’autore, giornalista e consulente per la comunicazione politico-elettorale, analizza questi 93 giorni scegliendo di mettere sotto i riflettori sei leader politici: Conte, Renzi, Salvini, De Luca, Berlusconi, Meloni. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLadi sei leader nel periodo che va dalla dichiarazione dello stato d’emergenza (31 gennaio 2020) alla fine del lockdown (4 maggio 2020). È il tema su cui si sviluppa «», ildiappena uscito per Aracne Editrice (2021, 176 pp, € 13) e disponibile sul sito della Casa e sulle maggiori piattaforme di vendita di libri online (Amazon,Libreria Universitaria,Co, Ippogrifo, Goodbook). L’autore,e consulente per lapolitico-elettorale, analizza questi 93 giorni scegliendo di mettere sotto i riflettori sei leader politici: Conte, Renzi, Salvini, De Luca, Berlusconi, Meloni. ...

LifeInEurope1 : @vfeltri Non è il Governo che manda in giro il virus. Ma quelle persone che attente non stanno. Sono i menefreghist… - NicolaMelloni : @sbonaccini @colvieux riaprire dove il contagio e' basso mentre girano varianti piu' contagiose vuol dire diffonder… - domenicomazzone : @GiuseppeCervel2 @albertobisin non si arriva al punto: se c'è una sorta di sfiducia e peggio ancora di indifferenza… - PollariDaniele : “La comunicazione pacata, argomentata, accompagnata dai dati, lenta, serena e rispettosa di chi era in ascolto è st… - inail_gov : #4marzo #Inail #Veneto #webinar 'Focus scuola: la gestione del rischio biologico da virus Sars-Cov2' in collaboraz… -