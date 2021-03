Ville e casali per le vacanze: gli affitti fanno boom. Ecco il settore che vola. Tra le regioni più ricercate le Marche (Di giovedì 4 marzo 2021) Il turismo globale ha perso 1.300 miliardi di dollari nel 2020 per le restrizioni da Covid - 19 . Una perdita 11 volte maggiore di quella registrata per la crisi economica del 2009 ( - 74% degli ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 4 marzo 2021) Il turismo globale ha perso 1.300 miliardi di dollari nel 2020 per le restrizioni da Covid - 19 . Una perdita 11 volte maggiore di quella registrata per la crisi economica del 2009 ( - 74% degli ...

Immobili24 : Turismo: affitti brevi di ville e casali in crescita - Intralcio1 : In mezzo alle Terre di Pisa, a Forcoli, sta rinascendo un albergo diffuso con ville e casali, più un cuore centrale… - ldibartolomei : Ha ragione il mio amico @Artibani1: magari la classe dirigente dì questo Paese avesse letto @TopolinoIT. Questa è l… - VilleGroup : Ville Casali Group Real Estate Villa in affitto per vacanze Porto Santo Stefano 14 posti letto Info: anna@villecasa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ville casali Ville e casali per le vacanze: gli affitti fanno boom. Ecco il settore che vola. Tra le regioni più ricercate le Marche ... in questo scenario, c'è stata una nicchia nel nostro settore turistico che ha saputo fronteggiare una delle peggiori crisi mondiali degli ultimi anni: quello degli affitti brevi di ville e casali di ...

Ville e casali per le vacanze: gli affitti fanno boom. Ecco il settore che vola ... in questo scenario, c'è stata una nicchia nel nostro settore turistico che ha saputo fronteggiare una delle peggiori crisi mondiali degli ultimi anni: quello degli affitti brevi di ville e casali di ...

Ville e casali per le vacanze: gli affitti fanno boom. Ecco il settore che vola. Tra le regioni... Corriere Adriatico ... in questo scenario, c'è stata una nicchia nel nostro settore turistico che ha saputo fronteggiare una delle peggiori crisi mondiali degli ultimi anni: quello degli affitti brevi didi ...... in questo scenario, c'è stata una nicchia nel nostro settore turistico che ha saputo fronteggiare una delle peggiori crisi mondiali degli ultimi anni: quello degli affitti brevi didi ...