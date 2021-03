Viabilità in Toscana | 7 | 8 milioni per manutenzione e vigilanza sulle strade regionali

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 4 marzo 2021) Oltre 7,3di euro sono stati assegnati dalla Regionealladella rete viaria regionale. La delibera, proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, è stata approvata dalla Giunta. Le risorse, per un totale di 7.325.583 euro, sono state attribuite alle Province ed alla Città Metropolitana di Firenze in proporzione ai chilometri diregionale presenti sul loro territorio, e saranno utilizzate per garantire interventi die messa in sicurezzatoscane – esclusa la sgc Fi-Pi-Li – per l’anno 2021. Con la stessa delibera la Giunta ha inoltre stanziato 500.000 euro per garantire lacontribuendo alle spese relative al personale di ...