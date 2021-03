Via libera alla dose unica di vaccino per i guariti dal Covid: il ministero della Salute firma la circolare (Di giovedì 4 marzo 2021) Ora è ufficiale. Il ministero della Salute ha accolto il parere dell’Agenzia italiana del farmaco e del Consiglio superiore di sanità e ha dato il via libera alla dose unica di vaccino contro il Coronavirus per chi ha già avuto il Covid. Il siero – chiarisce la circolare firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza – dovrà essere iniettato in chi è già guarito almeno tre mesi dopo l’infezione ed entro sei mesi. Per l’esattezza, «la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/Covid-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 – si legge nella circolare – è possibile ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Ora è ufficiale. Ilha accolto il parere dell’Agenzia italiana del farmaco e del Consiglio superiore di sanità e ha dato il viadicontro il Coronavirus per chi ha già avuto il. Il siero – chiarisce lata dal direttorePrevenzione Gianni Rezza – dovrà essere iniettato in chi è già guarito almeno tre mesi dopo l’infezione ed entro sei mesi. Per l’esattezza, «la somministrazione di un’dianti-SARSCoV-2/-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 – si legge nella– è possibile ...

