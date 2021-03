Vertice sui vaccini tra Speranza | il capo della Protezione civile Curcio e il commissario Figliuolo Ieri oltre 160mila iniezioni in 24 ore

(Di giovedì 4 marzo 2021) La rapidità nella campagna di somministrazione, la copertura per gli over 80, la nuova circolare del ministero sulla dose unica a chi ha già avuto il Covid. Sono i temi che sono stati affrontati nelche si è svolto al ministeroSalute, a cui hanno partecipato per la prima volta il neostraordinario all’emergenza Francescoe ilFabrizio, nominati nei giorni scorsi dal governo Draghi. Alla riunione erano presenti anche il ministro Roberto, i vertici dell’Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, di Aifa e Agenas. Sono stati esaminati anche i numeri aggiornaticampagna vaccinale: nelle ultime 24 ...

Agenzia_Ansa : Covid, Draghi al vertice Ue spinge per accelerare sui vaccini. Il premier italiano invita a non scusare le aziende… - clikservernet : Vertice sui vaccini tra Speranza, il capo della Protezione civile Curcio e il commissario Figliuolo. Ieri oltre 160… - Noovyis : (Vertice sui vaccini tra Speranza, il capo della Protezione civile Curcio e il commissario Figliuolo. Ieri oltre 16… - adrianamusella : RT @WitCronache: «Lieta di aver parlato stasera con il premier #Draghi. Abbiamo discusso della cooperazione sulla produzione e consegna del… - matteo_dimario : RT @WitCronache: «Lieta di aver parlato stasera con il premier #Draghi. Abbiamo discusso della cooperazione sulla produzione e consegna del… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice sui

Il Fatto Quotidiano

L'arte in Tv con Laboratorio Acca, la fortunata trasmissione in onda tutte le domenichecanali ... una compattezza di intenti per riproporre al massimol'Arte e le Arti, al fine di ...In vista delUe, il messaggio di Gentiloni è chiaro: "Ritirare il sostegno" all'economia "... Effetto Draghi: Salvini cambia rottamigranti e dice sì al Recovery FundCronaca nazionale Roma - 04/03/2021 09:22 - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der ...Ogni venerdì la Regione deciderà sulla eventuale chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, nelle province o in singoli Comuni, a partire dal lunedì successivo. E lo farà dopo che il governatore E ...