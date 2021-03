Verso Udinese-Sassuolo: nel mirino la fatidica ‘quota 40’ per la salvezza (Di venerdì 5 marzo 2021) Archiviato il turno infrasettimanale, nel week end la Serie A scende nuovamente in campo per la 26^ giornata. Tra gli anticipi spicca Udinese-Sassuolo, che si affronteranno alla Dacia Arena sabato 6 Marzo alle ore 18:00. Le due squadre stanziano in una posizione di classifica alquanto tranquilla e mirano a raggiungere la cosiddetta ‘quota quaranta’, utile ad affrontare il finale di stagione già certe della permanenza nella massima categoria. Entrambe stanno vivendo un momento positivo e vengono dai prestigiosi pareggi contro Milan e Napoli. A recriminare sono maggiormente i friulani, raggiunti sull’1-1 a tempo scaduto. Extra-time invece benevolo per i neroverdi, poiché al 94? hanno agguantato il pari con il rigore di Caputo. Vigilia di Udinese-Sassuolo Come stanno i friulani ? Detto già del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Archiviato il turno infrasettimanale, nel week end la Serie A scende nuovamente in campo per la 26^ giornata. Tra gli anticipi spicca, che si affronteranno alla Dacia Arena sabato 6 Marzo alle ore 18:00. Le due squadre stanziano in una posizione di classifica alquanto tranquilla e mirano a raggiungere la cosiddettaquaranta’, utile ad affrontare il finale di stagione già certe della permanenza nella massima categoria. Entrambe stanno vivendo un momento positivo e vengono dai prestigiosi pareggi contro Milan e Napoli. A recriminare sono maggiormente i friulani, raggiunti sull’1-1 a tempo scaduto. Extra-time invece benevolo per i neroverdi, poiché al 94? hanno agguantato il pari con il rigore di Caputo. Vigilia diCome stanno i friulani ? Detto già del ...

