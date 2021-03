Versamento contributi sospesi, prima rata entro il 16 marzo: istruzioni INPS (Di giovedì 4 marzo 2021) marzo è un mese pieno di scadenze, tra queste figura anche la ripresa del Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dai Decreti Ristori, ultimo il Decreto “Ristori-quater” (Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157), il cui termine era slittato al 16 marzo 2021. L’INPS, con il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, illustra le modalità con le quali è possibile effettuare i versamenti sospesi, compresi quelli che riguardano la quota a carico dei lavoratori. Vediamo nei prossimi paragrafi le istruzioni contabili fornite dall’Istituto per le diverse gestioni, ricordando che i pagamenti vanno effettuati mediante F24. Scadenze fiscali marzo 2021: ecco calendario e adempimenti Versamento ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 marzo 2021)è un mese pieno di scadenze, tra queste figura anche la ripresa deldeiprevidenziali e assistenzialidai Decreti Ristori, ultimo il Decreto “Ristori-quater” (Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157), il cui termine era slittato al 162021. L’, con il Messaggio n. 896 del 22021, illustra le modalità con le quali è possibile effettuare i versamenti, compresi quelli che riguardano la quota a carico dei lavoratori. Vediamo nei prossimi paragrafi lecontabili fornite dall’Istituto per le diverse gestioni, ricordando che i pagamenti vanno effettuati mediante F24. Scadenze fiscali2021: ecco calendario e adempimenti...

