"Vergognoso, immorale". Canta senza mascherina, Infante "ordina" l'arresto in diretta Rai: ma che Paese è? (Di giovedì 4 marzo 2021) La trasmissione Ore 14 andata in onda su Rai2 si è ritrovata nel bel mezzo di una vicenda piuttosto singolare. A un certo punto Milo Infante si è collegato con Veronica Maya e Red Ronnie, che si trovavano davanti al teatro Ariston, dove stasera andrà in scena la terza puntata del Festival di Sanremo 2021. Ovviamente tra le strade della città non c'è la folla oceanica abituale a causa dell'emergenza coronavirus che è tornata a salire a livelli di rischio piuttosto alti. Durante il collegamento con i suoi inviati, Infante ha notato un sosia di Freddie Mercury che dietro le transenne ha iniziato a Cantare a favor di telecamere. Il conduttore ha però dovuto interrompere la ripresa dell'uomo perché non indossava né aveva con sé la mascherina, divenuto uno strumento di protezione dal Covid obbligatorio per legge.

