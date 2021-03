Veretout, le condizioni del centrocampista della Roma (Di giovedì 4 marzo 2021) La Roma è in ansia per l’infortunio di Jordan Veretout. Il francese ha lasciato il campo malconcio contro al Fiorentina Da Trigoria non arrivano buone notizie sulla condizione fisica di Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha lasciato il campo anzitempo contro la Fiorentina (QUI LA CRONACA) per un problema alla coscia destra. Non riusciva neanche ad appoggiarla al terreno di gioco, preoccupando lo staff medico. Questa mattina ha svolto gli esami per verificare l’entità dell’infortunio. Secondo quanto riportato da Sky Sport bisognerà attendere almeno altre 24 ore per avere un quadro clinico più preciso: il gonfiore al flessore, infatti, sarà smaltito solo domani. Le sensazioni post-partita, però, non fanno presagire nulla di buono: si sospetta una possibile lesione di secondo grado che, se confermata, ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Laè in ansia per l’infortunio di Jordan. Il francese ha lasciato il campo malconcio contro al Fiorentina Da Trigoria non arrivano buone notizie sulla condizione fisica di Jordan. Ilfrancese ha lasciato il campo anzitempo contro la Fiorentina (QUI LA CRONACA) per un problema alla coscia destra. Non riusciva neanche ad appoggiarla al terreno di gioco, preoccupando lo staff medico. Questa mattina ha svolto gli esami per verificare l’entità dell’infortunio. Secondo quanto riportato da Sky Sport bisognerà attendere almeno altre 24 ore per avere un quadro clinico più preciso: il gonfiore al flessore, infatti, sarà smaltito solo domani. Le sensazioni post-partita, però, non fanno presagire nulla di buono: si sospetta una possibile lesione di secondo grado che, se confermata, ...

