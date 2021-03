Vent'anni di euro: c'eravamo tanto illusi (Di giovedì 4 marzo 2021) La moneta unica doveva essere il primo passo per l'unificazione del continente e per dare un fortissimo impulso allo sviluppo. Ci stiamo accorgendo invece che è stata soprattutto un grosso regalo alla Germania. E ha bloccato la corsa alla ripresa economica dei Paesi meno forti. Così ci ritroviamo con un'Italia schiacciata dalla pandemia, ultima in tutte le classifiche anche quest'anno, che vede il nuovo premier Mario Draghi come un salvatore. Ma con un debito pubblico alle stelle e un potere d'acquisto sempre più ridotto è impossibile fare miracoli. Soprattutto per questo euro. Declino Italia/1 Declino Italia/2 Con la moneta unica abbiamo perso reddito, posti di lavoro e base industriale «Tutto il denaro è una questione di fede», firmato Adam Smith. È così che l'euro è diVentato da uno strumento - questo è una moneta ancorché ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 marzo 2021) La moneta unica doveva essere il primo passo per l'unificazione del continente e per dare un fortissimo impulso allo sviluppo. Ci stiamo accorgendo invece che è stata soprattutto un grosso regalo alla Germania. E ha bloccato la corsa alla ripresa economica dei Paesi meno forti. Così ci ritroviamo con un'Italia schiacciata dalla pandemia, ultima in tutte le classifiche anche quest'anno, che vede il nuovo premier Mario Draghi come un salvatore. Ma con un debito pubblico alle stelle e un potere d'acquisto sempre più ridotto è impossibile fare miracoli. Soprattutto per questo. Declino Italia/1 Declino Italia/2 Con la moneta unica abbiamo perso reddito, posti di lavoro e base industriale «Tutto il denaro è una questione di fede», firmato Adam Smith. È così che l'è diato da uno strumento - questo è una moneta ancorché ...

Ultime Notizie dalla rete : Vent anni Chi è Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic e madre dei suoi cinque figli L'ex calciatore è padre di cinque figli, avuti dalla ex ballerina e showgirl Arianna Rapaccioni , sua moglie da oltre vent'anni. Scopriamo qualcosa in più sulla famiglia del tecnico. Chi è Arianna ...

Filippo Pinsoglio nuovo maestro del palio 2021 "Conosco Filippo Pinsoglio da oltre vent'anni " sottolinea l'Assessore alla Cultura Gianfranco Imerito " e ne apprezzo da sempre la grande disponibilità verso la città. Pinsoglio c'è sempre e ha ...

Vent'anni fa Elisa a Sanremo. Il trionfo della ragazza vestita di bianco Il Piccolo In Diablo 2 Resurrected potrete importare i salvataggi del gioco originale Il produttore Matthew Cederquist ha confermato che i giocatori di Diablo 2 Resurrected potranno importare i salvataggi del gioco originale.

Sanremo: Amadeus, rispetto i no di Celentano e Benigni SANREMO, 04 MAR - "È difficile pensare a un Sanremo così anche per gli artisti: con grandi come Celentano e Benigni si parte da un'idea e bisogna poterla realizzare in tranquillità. Il Covid ha creato ...

