Varianti fuori controllo, "si chiude stasera": Lombardia, la drammatica accelerata di Fontana (Di giovedì 4 marzo 2021) Dalla mezzanotte di questa sera 4 marzo fino al 14, la Lombardia sarà in zona arancione scuro. Questo significa che tutti gli istituti scolastici, eccetto i nidi, saranno chiusi. I bambini delle materne e delle elementari, per la prima volta, non andranno in classe. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Attilio Fontana firmerà un'unica ordinanza che comprenderà anche le precedenti. Stando agli ultimi dati, attualmente negli ospedali lombardi ci sono 4.545 ricoverati per Covid e 532 Covid positivi ricoverati in terapia intensiva (+26 nella mattinata di oggi). Tra le nuove misure, è previsto l'accesso limitato nelle attività commerciali (un solo componente per famiglia), il divieto di utilizzare le aree giochi all'interno dei parchi e il divieto di recarsi nelle seconde case. Del resto, la variante inglese sta facendo impennare la curva, ...

