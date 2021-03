Vaccino Sputnik: l'Ema ha avviato la valutazione (Di giovedì 4 marzo 2021) Bruxelles, 4 marzo 2021 - L'Ema ha avviato la valutazione del Vaccino russo Sputnik V. Lo rende noto la stessa Ema. Nel comunicato, l'Ema specifica che a presentare domanda per l'Ue è stata la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Bruxelles, 4 marzo 2021 - L'Ema haladelrussoV. Lo rende noto la stessa Ema. Nel comunicato, l'Ema specifica che a presentare domanda per l'Ue è stata la ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Sputnik Vaccino Sputnik, l'Ema avvia la valutazione per l'approvazione in Europa Il vaccino russo anti Covid, lo Sputnik V , potrebbe presto essere disponibile e messo sul mercato. L'agenzia europea del farmaco, l'Ema, ha infatti avviato la valutazione del vaccino, secondo quanto ...

Vaccini prodotti in Italia? Andranno in Europa, a noi sempre la fetta del 13,5% Il governo Draghi sta spingendo per una condivisione dei brevetti che consentirà di produrre vaccini anti-Covid anche in Italia: le dosi che usciranno dai nostri impianti saranno però gestite sempre d ...

