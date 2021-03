Vaccino Sputnik, Ema avvia valutazione (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha avviato la valutazione del Vaccino anti-covid Sputnik. Lo comunica l’Ema stessa, affermando che la decisione del Chmp (comitato per i medicinali umani) di dare il via a una revisione revisione a rotazione del Gam-Covid-Vac si basa sui risultati di studi di laboratorio e studi clinici negli adulti. Il richiedente dell’Ue per questo medicinale è R-Pharm Germany GmbH. Questi studi indicano che lo Sputnik V innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il coronavirus Sars-CoV-2 e possono aiutare a proteggere dal Covid-19?. L’Ema – prosegue la nota -valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La revisione continua proseguirà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) hato ladelanti-covid. Lo comunica l’Ema stessa, affermando che la decisione del Chmp (comitato per i medicinali umani) di dare il via a una revisione revisione a rotazione del Gam-Covid-Vac si basa sui risultati di studi di laboratorio e studi clinici negli adulti. Il richiedente dell’Ue per questo medicinale è R-Pharm Germany GmbH. Questi studi indicano che loV innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il coronavirus Sars-CoV-2 e possono aiutare a proteggere dal Covid-19?. L’Ema – prosegue la nota -valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La revisione continua proseguirà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Sputnik Vaccino Sputnik, l'Ema avvia la valutazione per l'approvazione in Europa Il vaccino russo anti Covid, lo Sputnik V , potrebbe presto essere disponibile e messo sul mercato. L'agenzia europea del farmaco, l'Ema, ha infatti avviato la valutazione del vaccino, secondo quanto ...

Vaccino Sputnik: l'Ema ha avviato la valutazione Bruxelles, 4 marzo 2021 - L'Ema ha avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik V. Lo rende noto la stessa Ema. Nel comunicato, l'Ema specifica che a presentare domanda per l'Ue è stata la filiale tedesca del gruppo farmaceutico russo R - Pharm. La decisione ...

Russia, il vaccino Sputnik è già in 39 Paesi ma "in casa" non decolla Il Fatto Quotidiano

L'Ema avvia la valutazione su Sputnik, il vaccino russo

Il vaccino Sputnik - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it L'Ema ha avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik V.

Vaccini prodotti in Italia? Andranno in Europa, a noi sempre la fetta del 13,5% Il governo Draghi sta spingendo per una condivisione dei brevetti che consentirà di produrre vaccini anti-Covid anche in Italia: le dosi che usciranno dai nostri impianti saranno però gestite sempre d ...

