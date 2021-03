Vaccino, Giorgetti incontra Ue: brevetti già disponibili, obiettivo 3 miliardi di dosi (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – “Abbiamo previsto e creato un meccanismo che permette alle aziende che desiderano collaborare, di avere un accesso al brevetto, è una soluzione che già esiste. Il mio ruolo è quello di facilitare questo processo. In Italia già ci sono dei dialoghi in corso tra queste aziende”. Lo ha detto il commissario Ue all’Industria Thierry Breton, responsabile della task force sui vaccini, durante la conferenza stampa al Mise con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. “Entro fine anno- annuncia Breton- l’Europa sarà in grado di produrre 2-3 miliardi di dosi di vaccino l’anno“. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – “Abbiamo previsto e creato un meccanismo che permette alle aziende che desiderano collaborare, di avere un accesso al brevetto, è una soluzione che già esiste. Il mio ruolo è quello di facilitare questo processo. In Italia già ci sono dei dialoghi in corso tra queste aziende”. Lo ha detto il commissario Ue all’Industria Thierry Breton, responsabile della task force sui vaccini, durante la conferenza stampa al Mise con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. “Entro fine anno- annuncia Breton- l’Europa sarà in grado di produrre 2-3 miliardi di dosi di vaccino l’anno“.

