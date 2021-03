Vaccino covid | il Ministero della Salute dà l’ok ad un sola dose Ecco perchè

(Di giovedì 4 marzo 2021) Le novità sul fronte vaccini si susseguono giorno dopo giorno ed ora si fa strada l’ipotesi che sia sufficiente unadi, per chi ha avuto già l’infezione ed è guarito. Lo dice il, il quale ha datoalla somministrazione di unadi, dunque senza alcun richiamo. Si tratta di quanto emerso da una circolareDirezione generaleprevenzione del, sottoscritta dal direttore generale Giovanni Rezza, in cui si rendo noto che: “È possibile considerare la somministrazione di un’unicadi ...

SkyTG24 : Minacce a Liliana Segre dopo il vaccino anti-Covid, perquisizioni e sequestri a 2 persone - fanpage : Il generale Figliuolo, “in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista” sulla logistica. Il duro attacco d… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, l’Ema avvia la revisione di Sputnik. Mosca: “Pronti a fornire 50 milioni di dosi da giugno con il vi… - CiccioniSe : RT @fanpage: Il generale Figliuolo, “in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista” sulla logistica. Il duro attacco di Crisanti:… - mariana80024548 : RT @byoblu: Gli operatori sanitari che si rifiutano di fare il vaccino anti-Covid hanno diritto alle tutele previste per gli infortuni sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid

L' EMA , l'Agenzia Europea del Farmaco, ha annunciato di aver avviato la valutazione delantiSputnik V , sviluppato dal Centro nazionale russo di epidemiologia e microbiologia Gamaleya. L'Agenzia ha reso noto che la richiesta è arrivata dalla filiale tedesca della casa ...... nuovo Commissario straordinario per l'emergenza- l'intenzione è quella di accelerare la ... Drive in,porta a porta e strutture militari In questa seconda fase di vaccinazioni ormai ...(Teleborsa) - L'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha annunciato di aver avviato la valutazione del vaccino anti Covid Sputnik V, sviluppato dal Centro nazionale russo di epidemiologia ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "I ritardi nel piano vaccinale sono tutti imputabili alla disorganizzazione regionale. Le invettive contro l'Europa sui vaccini, locali e nazionali, sono strumentali per cop ...