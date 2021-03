Vaccino Covid, arriva un’importante novità: l’Europa dice sì (Di giovedì 4 marzo 2021) In Unione Europea potrebbe presto arrivare anche un altro Vaccino Covid. L’Ema ha annunciato di aver appena avviato la revisione di un nuovo siero. L’Ema ha annunciato che avvierà il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 4 marzo 2021) In Unione Europea potrebbe prestore anche un altro. L’Ema ha annunciato di aver appena avviato la revisione di un nuovo siero. L’Ema ha annunciato che avvierà il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

SkyTG24 : Minacce a Liliana Segre dopo il vaccino anti-Covid, perquisizioni e sequestri a 2 persone - Adnkronos : #Vaccinocovid, #Fratoianni: 'Cuba dà meravigliosa lezione al mondo' - fanpage : Il generale Figliuolo, “in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista” sulla logistica. Il duro attacco d… - ItalyNatys : @anari56 Io non voglio prendermi la malattia che verrà dopo il covid ,quindi non mi vaccino - FiliCat79 : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid, l’Ema avvia la revisione di Sputnik. Mosca: “Pronti a fornire 50 milioni di dosi da giugno con il via l… -